QUATTRO ANNI DI GUERRA Ucraina, Peskov: "L'operazione militare continua" Von der Leyen e i leader europei a Kiev per ribadire il sostegno dell'Ue a Zelensky

“Gli obiettivi non sono stati pienamente raggiunti, l’operazione militare speciale continua”. Nel giorno del quarto anniversario dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ribadisce la determinazione di Mosca a portare avanti il conflitto. Una guerra in cui, dal 24 febbraio 2022, secondo uno studio del Centro per gli Studi Strategici e Internazionali di Washington, ci sono stati più di un milione tra morti, feriti e dispersi nell’esercito russo e circa 600mila tra le truppe ucraine.

In occasione dell’anniversario, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è andata a Kiev insieme al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e altri leader, per rendere omaggio alle vittime e ribadire il sostegno dell’Unione al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Non ci arrenderemo finché non sarà ristabilita la pace, e alle condizioni di Kiev”, ha detto von der Leyen, ma il supporto europeo ha subito ieri, lunedì, una battuta d’arresto dopo il veto dell’Ungheria di Viktor Orban a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca e a un prestito da 90 miliardi di euro per l’Ucraina.

Zelensky, che oggi partecipa a una nuova riunione della Coalizione dei Volenterosi, in un’intervista con il Financial Times ha lanciato un appello al presidente americano Donald Trump: “Non cada nel gioco di Putin e resti al nostro fianco, è miope credere che la guerra finirà con il nostro ritiro dal Donbass”. Ha poi nuovamente invitato il leader della Casa Bianca a visitare Kiev: “Solo così potrà comprendere chi è l’aggressore e chi deve essere messo sotto pressione”.



