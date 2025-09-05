GUERRA RUSSO-UCRAINA Ucraina, Putin minaccia: se in campo truppe occidentali sarebbero "obiettivi legittimi" per le forze russe Peskov respinge garanzie militari occidentali a Kiev, affermando che contingenti stranieri non garantiscono sicurezza accettabile per la Russia. Zelensky sollecita garanzie di sicurezza

Il complesso scenario del conflitto tra Russia e Ucraina continua ad essere dominato da dichiarazioni ferme e posizioni distinte dei rispettivi leader, come emerso dalle recenti comunicazioni. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ribadito da Vladivostok che qualsiasi dispiegamento di truppe occidentali sul territorio ucraino sarebbe considerato un "obiettivo legittimo" per le forze russe.

Putin ha chiarito che tale presenza "non favorirebbe una pace a lungo termine" e ha sottolineato che, in caso di accordi di pace duraturi, la presenza di forze straniere in Ucraina verrebbe meno, con la garanzia del rispetto russo di tali intese. Ha anche riaffermato l'opposizione di Mosca all'adesione dell'Ucraina alla NATO, citando gli "interessi di sicurezza a lungo termine della Russia".

Riguardo a possibili colloqui, Putin si è detto pronto a incontrare la controparte ucraina, suggerendo Mosca come "miglior luogo" per tale incontro, e promettendo "condizioni di lavoro e di sicurezza" garantite al 100%. Dura è stata la presa di posizione del Cremlino tramite il portavoce Dmitri Peskov, che ha accusato i Paesi europei di "ostacolare la risoluzione" del conflitto e di voler fare dell'Ucraina "il centro di tutto ciò che è anti-russo". Peskov ha inoltre ribadito che la Russia non può tollerare un'espansione della NATO in Ucraina, considerandola una "minaccia ai confini" e alla propria sicurezza.

Sul fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha invece posto l'accento sulla necessità cruciale di garanzie di sicurezza immediate da parte di una "coalizione di volenterosi", composta da 45 Paesi, di cui 26 già pronti a fornire "reale sostegno alla sicurezza", inclusa l'Italia. Zelensky ha evidenziato il supporto del presidente Trump per le garanzie di sicurezza, specificando il bisogno di sistemi di difesa aerea come i Patriot e di intelligence, di cui gli Stati Uniti dispongono in numero significativo. "Putin non vuole chiudere la guerra - ha detto il leader ucraino - ma se la pressione aumenterà, forse lo spingerà a farlo. Nessuno si fida, nessuno si fida dei russi ma non è questione di fiducia, bisogna far finire la guerra e abbiamo bisogno di Usa, Europa e dei Paesi del Sud globale che purtroppo ad oggi non sono coinvolti ma ci lavoreremo".

Intanto in nottata il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato che parlerà "con Putin". "Abbiamo un buon dialogo", ha detto. Da Mosca arriva però una frenata. "Al momento - ha detto Peskov alla Tass - non ci sono stati risultati preliminari". Trump, inoltre, si appresta a firmare l'ordine esecutivo per cambiare il nome del Dipartimento della Difesa in Dipartimento di Guerra, nome avuto fino al 1949. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, diventerà dunque il "segretario di guerra". Secondo quanto diffuso dai media americani, i titoli "segretario alla guerra" e "Dipartimento della Guerra" potranno essere usati nella corrispondenza ufficiale e nelle comunicazioni pubbliche, nonché durante le cerimonie formali come titoli secondari.

