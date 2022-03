Ucraina: raid a Kiev nonostante gli spiragli di pace

Sono continuati nella notte i raid russi nei dintorni della capitale ucraina Kiev, nonostante gli spiragli di negoziato emersi ieri a Istanbul e l'annuncio di Mosca della disponibilità ad una riduzione delle ostilità. Nuove esplosioni si sono sentite questa mattina vicino a Kiev. Lo riferisce una corrispondente della Bbc, secondo la quale la giornata è iniziata con il suono delle sirene anti-aeree, seguito da forti esplosioni provenienti dai sobborghi della città che si sono sentiti anche nel centro della capitale. Anche un altro reporter britannico, sempre a Kiev, su Twitter parla di "molti colpi di artiglieria che rimbombano dai margini della città" udibili fino al centro, ma non è chiaro - aggiunge - se a sparare siano i russi o gli ucraini.

Intanto non migliorano i rapporti tra Usa e Russia, con il dipartimento di Stato che diffonde un nuovo avviso agli americani, invitati a lasciare 'immediatamente' il Paese o a non recarvisi perchè potrebbero essere 'trattenuti' in ragione del conflitto in corso in Ucraina. La Casa bianca esclude che un incontro tra i presidenti americano e russo Joe Biden e Vladimir Putin possa essere messo in agenda prima di una "significativa de-escalation militare" che di fatto ancora non si vede. Le sirene sono risuonate nella notte a Kiev e in altre città mentre sia l'esercito ucraino che il Pentagono ritengono che Mosca non abbia messo in atto alcun ritiro ma un "ingannevole" riposizionamento di truppe, con duemila soldati russi spostati in Ucraina dalla Georgia.



Sui negoziati il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha mantenuto tutta la cautela del caso. "I segnali che arrivano possono essere definiti positivi", ha spiegato, aggiungendo tuttavia di "non vedere alcuno motivo per fidarsi delle parole" di Mosca, ma di attendere "risultati concreti". "L'Ucraina - avverte però - continuerà il processo di negoziazione nella misura in cui dipende davvero da noi. Contiamo sui risultati. Ci deve essere una vera sicurezza per noi, per il nostro Stato, per la sovranità, per il nostro popolo. Le truppe russe devono lasciare i territori occupati". La revoca delle sanzioni contro la Russia - quindi - "può essere prevista solo a guerra finita".



Anche l'Occidente ha espresso forti perplessità sulle reali intenzioni dello zar. Alla prospettiva di una tregua sembrano credere - o almeno voler credere - i mercati, con le Borse europee in risalita e il petrolio in netto calo.



"Oggi è stato raggiunto il più significativo progresso nei negoziati" per il ministro degli Esteri turco Cavusoglu. "I Paesi garanti dovranno fornirci forze armate, armi e cieli chiusi", dice Arakhamia, negoziatore ucraino. Rimane tuttavia "un lungo cammino" da fare per arrivare a un accordo di pace accettabile sia per la Russia sia per l'Ucraina, ha detto il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky. Mosca, ha aggiunto, "ha fatto passi da gigante verso la pace e si aspetta un progresso reciproco dall'Ucraina".



