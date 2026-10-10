TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:23 Trofeo Aprilia, Gabriel Tesini: "Orgoglioso di questa vittoria e di rappresentare San Marino" 16:18 Turismo, crescono le presenze, un milione e 77mila. Trionfo SMAC in centro storico 14:54 "C’era un mondo dentro di te": la lettera degli insegnanti a Riccardo, studente della Scuola Superiore di San Marino scomparso a Verucchio 13:50 Chiedono latte per un neonato ma vogliono soldi: segnalato anche a Rimini il raggiro che fa leva sulla generosità 13:42 RallyLegend: 46 sanzioni, 6 libretti ritirati e 4 denunce. Governo esprime vicinanza ai giovani investiti 12:25 Cambiamenti climatici, transizione energetica e nuovi rischi: a San Marino la sfida della prevenzione in un convegno dedicato
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

Ucraina, raid russi su Zaporizhzhia dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio: 11 morti

Kiev ritira la propria delegazione dai colloqui a Miami con i rappresentanti di Usa ed Europa

di Pierluigi Mandoi
10 ott 2026

Non ci sarà una seconda giornata di colloqui a Miami tra i rappresentanti di Stati Uniti, Europa e Ucraina: il tentativo di rilanciare le trattative per la fine del conflitto termina anzitempo, e ad abbandonare il tavolo negoziale è la delegazione di Kiev. Uno strappo che arriva poche ore dopo l’annuncio del presidente americano Donald Trump di un accordo telefonico con il leader russo Vladimir Putin per una fornitura di 300mila tonnellate di gasolio da Mosca.

Secondo i retroscena di Axios, la decisione di Trump di concludere l’intesa, necessaria per il tentativo di abbassare i prezzi energetici prima delle elezioni di Midterm, sarebbe arrivata dopo il rifiuto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. E lo stesso Zelensky è stato molto critico della decisione di Washington, affermando che “Mosca la ripagherà con ulteriore terrore e perfidia”. All’indomani dell’accordo nuovi attacchi hanno colpito la regione ucraina di Zaporizhzhia: raid con bombe aeree guidate, nelle prime ore del mattino, che hanno provocato la morte di almeno 11 persone tra cui tre bambini. Ma il bilancio potrebbe ancora aumentare.

Il Cremlino intanto commenta con soddisfazione la telefonata di ieri, venerdì, tra Trump e Putin: il portavoce Dmitry Peskov dice che “il presidente russo si è mostrato molto comprensivo verso alcune proposte della parte statunitense relative alle misure di de-escalation” e avanza l’ipotesi che i due leader possano tenere un bilaterale se entrambi parteciperanno al vertice Apec in Cina a metà novembre.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo