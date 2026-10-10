Ucraina, raid russi su Zaporizhzhia dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio: 11 morti

Non ci sarà una seconda giornata di colloqui a Miami tra i rappresentanti di Stati Uniti, Europa e Ucraina: il tentativo di rilanciare le trattative per la fine del conflitto termina anzitempo, e ad abbandonare il tavolo negoziale è la delegazione di Kiev. Uno strappo che arriva poche ore dopo l’annuncio del presidente americano Donald Trump di un accordo telefonico con il leader russo Vladimir Putin per una fornitura di 300mila tonnellate di gasolio da Mosca.

Secondo i retroscena di Axios, la decisione di Trump di concludere l’intesa, necessaria per il tentativo di abbassare i prezzi energetici prima delle elezioni di Midterm, sarebbe arrivata dopo il rifiuto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. E lo stesso Zelensky è stato molto critico della decisione di Washington, affermando che “Mosca la ripagherà con ulteriore terrore e perfidia”. All’indomani dell’accordo nuovi attacchi hanno colpito la regione ucraina di Zaporizhzhia: raid con bombe aeree guidate, nelle prime ore del mattino, che hanno provocato la morte di almeno 11 persone tra cui tre bambini. Ma il bilancio potrebbe ancora aumentare.

Il Cremlino intanto commenta con soddisfazione la telefonata di ieri, venerdì, tra Trump e Putin: il portavoce Dmitry Peskov dice che “il presidente russo si è mostrato molto comprensivo verso alcune proposte della parte statunitense relative alle misure di de-escalation” e avanza l’ipotesi che i due leader possano tenere un bilaterale se entrambi parteciperanno al vertice Apec in Cina a metà novembre.







