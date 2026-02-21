Ucraina, raid russo su infrastrutture energetiche. Allarme Msf su popolazione al gelo

Nel video il racconto di Enrico Vallaperta, capo progetto di Medici Senza Frontiere in Ucraina orientale

Continuano gli attacchi russi sulle infrastrutture energetiche dell’Ucraina: nella notte tra venerdì e sabato i droni di Mosca hanno colpito un impianto nella regione di Odessa, provocando gravi danni. Secondo la società energetica Dtek, le riparazioni richiederanno molto tempo prima che le apparecchiature possano tornare a essere completamente operative. Nello stesso raid, che ha colpito anche almeno quattro edifici residenziali, sono rimaste ferite due persone. Mentre intanto sul fronte diplomatico il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che i prossimi colloqui con Washington e Mosca si terranno entro 10 giorni, si avvicina il quarto anniversario dall’inizio dell’invasione. E la popolazione civile è sempre più stremata, anche a causa del gelo record che sta colpendo il Paese.

“È da 16 anni che non c’era così freddo in Ucraina. La settimana scorsa durante il giorno si arrivava tranquillamente a -15 o -20 °, adesso è più caldo, durante il giorno siamo solo a -6 °. La popolazione non ha luce, non ha riscaldamento e non ha acqua. Potete immaginare cosa vuol dire rimanere senza riscaldamento per giorni quando si è a –20? La vita diventa assolutamente impossibile”, racconta Enrico Vallaperta, capo progetto di Medici Senza Frontiere in Ucraina orientale.

Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche, avverte l’ong, hanno un impatto diretto anche sugli ospedali e sull’assistenza sanitaria, aggravando condizioni di salute già precarie e limitando l’accesso alle cure. “Un ospedale senza riscaldamento, senza corrente elettrica, non funziona. Ci sono sì generatori, ma i generatori non sono sufficienti. Sono una situazione temporanea, non sono stati creati per far funzionare un ospedale per settimane e per sostenere il peso di gestire temperature così glaciali”.







