Ucraina: record di casi di Coronavirus, nelle grandi città manifestazioni di solidarietà per i bielorussi La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

Oggi record di 1.847 casi di Coronavirus registrati in Ucraina. 333 persone sono state ospedalizzate e 33 sono morte. In totale, quasi 90mila persone sono state infettate dal Covid-19 dall'inizio della pandemia. Non si sa ancora come le scuole torneranno ad operare il primo settembre in diverse regioni, online o offline, dato che la situazione cambia ogni settimana.

Nelle grandi città dell'Ucraina ci sono azioni di solidarietà verso i bielorussi nella lotta per la libertà e la dignità. Gli ucraini supportano la domanda dei bielorussi di giuste elezioni del presidente.

Come sapete, in Bielorussia le proteste sono accompagnate da violenza delle forze di sicurezza e detenzioni di massa. Ieri tre giornalisti ucraini che erano sul campo sono stati finalmente rilasciati. Dopo le elezioni presidenziali in Bielorussia del 9 agosto, la gente ha protestato in massa contro la falsificazione dei risultati del voto. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, afferma che è importante, per i bielorussi, trovare una via esclusivamente pacifica e democratica per uscire dal conflitto socio-politico. Ha esortato gli ucraini ad astenersi dal recarsi a Minsk.

Dall'Ucraina, Victoria Polishchuk



