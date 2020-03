Ucraina: registrato il primo caso di coronavirus La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

Il primo paziente affetto da coronavirus in Ucraina è stato registrato a Chernivtsi. L'uomo ha comunicato personalmente ai dottori i primi sintomi dopo essere tornato da un viaggio in Europa. Le sue condizioni ora sono stabili. Sua moglie è in quarantena. E nella Regione sono stati temporaneamente chiusi gli edifici scolastici. In totale sono state controllate 37 persone sospettate di aver contratto il virus; ad oggi nessun nuovo caso è stato confermato. Le persone arrivate da Wuhan, dopo essere state poste sotto osservazione, sono tornate ad una vita normale. Sono state personalmente ringraziate dal Presidente Vladimir Zelensky. Che ha simbolicamente abbracciato il Ministro alla Salute, che era tra gli evacuati. Durante le tensioni per l'allarme determinato dal coronavirus è caduto il Governo in Ucraina. Il Presidente ha annunciato le ragioni per la sostituzione del Primo Ministro, parlando di una mancata efficienza, specie in campo economico e sociale. “Il precedente Governo ha fatto del suo meglio, ma oggi gli ucraini necessitano di un Governo che faccia l'impossibile”, ha detto il Presidente. Oleksiy Honcharuk è stato il più giovane Primo Ministro nella storia dell'Ucraina ed una volto completamente nuovo della politica, nel suo ultimo discorso ha ricordato come non siano sufficienti 6 mesi per giudicare la professionalità della sua squadra. Il 4 marzo la Verkhovna Rada dell'Ucraina ha votato il nuovo capo del Governo, Denis Shmigal. I nuovi componenti del Gabinetto dei Ministri assicurano che proseguiranno le riforme ed i programmi dei loro predecessori, ma si avrà una particolare attenzione per la produzione industriale, lo sviluppo agro-alimentare e il livello delle pensioni e del salario minimo.

Dall'Ucraina Victoria Polischuk

