Ucraina: reporter di guerra russo ucciso sul fronte sud, Mosca denuncia l'utilizzo di cluster bombs In giornata anche la notizia del ferimento di un cameraman dell'emittente tedesca Deutsche Welle, che ha parlato di un attacco russo proprio con munizioni a grappolo

E' come se avesse alzato ulteriormente il livello dello scontro, lo stop di Mosca all'accordo sul grano. Affossato forse definitivamente dalle ondate di strike russi su Odessa. Zelensky ha fatto sapere di una telefonata con il Segretario Generale della NATO Stoltenberg; identificati “i passi prioritari – ha scritto - necessari per lo sblocco” del corridoio marittimo. Se davvero questa è l'intenzione potrebbe profilarsi un'escalation fuori controllo nel Mar Nero; vista anche la strategia di massima pressione di Kiev sulla Crimea. L'obiettivo sarebbe quello di isolarla de facto, e costringere Mosca a negoziare da una posizione di debolezza. Traffico temporaneamente interrotto, in mattinata, sul ponte di Kerch: già a mezzo servizio dopo l'attacco di qualche giorno fa.

A fuoco infatti un deposito di munizioni ed uno di carburante, in un distretto interno. Opera di missili Storm Shadow britannici, stando ai milblogger russi. Paralizzata la circolazione ferroviaria; un fatto non irrilevante, se si considera il ruolo di hub logistico, della penisola, per le operazioni militari in corso sul fronte sud. Dove gli sforzi delle truppe ucraine sono finalizzati proprio a “tagliare” il corridoio terrestre russo verso la Crimea. Fino ad ora però solo modesti guadagni territoriali; a fronte di attacchi sanguinosi contro le linee fortificate russe. Proprio qui, allora – per scompaginare le difese -, potrebbero essere state utilizzate munizioni a grappolo. E' quanto sostiene Mosca, che denuncia l'uccisione di un corrispondente di guerra dell'agenzia Ria Novosti, ed il ferimento di altri 4 reporter.

Un “crimine premeditato”, secondo Zakharova. Non solo; le autorità di Belgorod hanno parlato di attacchi con cluster bombs ad un villaggio di confine. Nessuna conferma indipendente. Qualora però la segnalazione dovesse rivelarsi fondata, si tratterebbe di una violazione delle promesse fatte da Kiev a Washington; che già aveva pagato a caro prezzo – a livello politico – la decisione di fornire questi sistemi d'arma. Il Cremlino dal canto suo aveva già annunciato l'intenzione di reagire in modo speculare. E in giornata l'emittente tedesca Deutsche Welle ha dato notizia del ferimento di un suo cameraman nel distretto di Kramtorsk, riferendo di un attacco russo proprio con bombe a grappolo, con una vittima tra le forze ucraine.

