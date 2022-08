Ucraina: resta critica la situazione alla centrale nucleare di Energodar Consueto rimpallo di accuse sugli attacchi all'infrastruttura. Per il resto il conflitto, in questa fase, è caratterizzato da un sostanziale stallo su tutti i fronti

Situazione sul campo che rimanda a scenari da prima guerra mondiale. Fronti praticamente fermi da giorni, nonostante un utilizzo massiccio delle artiglierie. Prodromi, forse, di un congelamento del conflitto; se il quadro geopolitico lo consentirà. Al momento tuttavia si continua a morire, specie nel Donbass: epicentro degli scontri. E da una parte e dall'altra si segnalano strike su aree residenziali. Nel proprio aggiornamento quotidiano l'intelligence britannica parla di un aumento della pressione russa nel Donetsk, con risicati guadagni territoriali. L'ipotesi è che il Cremlino intenda attirare altre unità ucraine, ad est, in vista dell'annunciata controffensiva di Kiev nell'oblast di Kherson; per comprometterne dunque l'efficacia.

Ma è l'imprevedibilità il tratto distintivo di questo conflitto; e ogni speculazione va considerata con beneficio d'inventario, specie se proveniente da fonti non neutrali. Esemplare la questione degli attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia; con un continuo rimpallo di accuse tra i belligeranti. I russi denunciano oggi nuovi bombardamenti su Energodar: la città – da mesi in mano alle forze del Cremlino – che ospita l'infrastruttura. Situazione estremamente pericolosa, al netto delle responsabilità. L'operatore ucraino Energoatom sottolinea infatti come la centrale sia danneggiata, con “rischi di perdite di idrogeno e polverizzazione di sostanze radioattive”.

