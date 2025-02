Ucraina: Roma frena su ipotesi peacekeeper europei. Eventuale invio truppe solo sotto bandiera ONU Dopo il cambio di paradigma voluto da Trump – sul dossier russo-ucraino - i Paesi UE stentano a trovare una quadra. Fissato per il 6 marzo un Consiglio europeo straordinario

Dopo avere a lungo insistito sulla prospettiva di una vittoria sul campo degli ucraini, pare ora lo smarrimento a prevalere in ambito europeo. Non più in linea con i desiderata di Washington, del resto, la precedente narrazione. Da qui iniziative estemporanee come il recente vertice di Parigi; o i voli transatlantici per incontrare il nuovo inquilino della Casa Bianca. Macron - sulla scia di quanto detto da Trump - ha parlato di una possibile tregua entro qualche settimana. Prodromi, forse, di un riposizionamento.

Giovedì toccherà a Starmer, che in vista del faccia a faccia ha annunciato un incremento delle spese per la Difesa del Regno Unito. In ordine sparso, il Vecchio Continente, anche sull'eventualità di uno schieramento di peacekeeper, una volta cessate le ostilità. Ipotesi che incontra ad esempio lo scetticismo di Roma; la conditio sine qua non, posta dal Ministro Tajani, è che vi sia quantomeno un mandato ONU. Proprio al Palazzo di Vetro, peraltro, si è assistito nelle scorse ore ad un nuovo step del processo di disgelo tra Mosca e Washington, che pare uno degli obiettivi strategici di Trump; forse in ottica anticinese.

In Consiglio di Sicurezza via libera alla risoluzione USA per una “rapida fine della guerra”; senza riferimenti all'integrità territoriale ucraina, e all'indicazione della Russia come Paese aggressore. Parigi e Londra hanno chinato il capo, optando per l'astensione. Dall'altra parte il Cremlino ha aperto ad una collaborazione con gli Stati Uniti per l'estrazione di terre rare; pare ormai una sorta di luna di miele. In questo quadro l'annuncio – da parte del Premier polacco Tusk – di un vertice di leader europei, domenica, insieme al governo britannico. Rafforzeremo Kiev “nella sua difesa contro la Russia”, ha assicurato.

Solo parole, forse, nella percezione di chi si trova in prima linea. Resta coriacea – comunque - la resistenza dei soldati ucraini. Al momento nessun segnale di un collasso delle linee; nonostante la massiccia pressione delle forze russe. Che pure avanzano – nel Donetsk, e in ciò che resta del saliente di Kursk – ma a ritmi lenti; e su obiettivi più tattici che operativi. Un'incognita però l'effetto sul campo – in prospettiva – di un totale disimpegno statunitense. Più una probabilità che un'opzione, a questo punto; terremotati i precedenti assetti geopolitici.

