Ucraina: russi bombardano centrale nucleare

La Russia ricorre al "terrore nucleare" colpendo per la prima volta nella storia una centrale atomica: così Zelensky dopo che tiri russi nella notte hanno causato un incendio al grande impianto ucraino di Zaporizhazhia. La sicurezza della centrale è stata poi ripristinata e le autorità assicurano che non c'è stato innalzamento di radiazioni. "Se esplodesse sarebbe 10 volte peggio di Chernobyl", avverte Kiev. Previsto intanto un terzo incontro tra le delegazioni di Ucraina e Russia. Raggiunto l'accordo sulla creazione di corridoi umanitari per evacuare i civili.

Oggi riunioni d'emergenza dei ministri degli Esteri di Nato, G7 e Ue sull'Ucraina. "Stiamo lavorando per portare Putin al tavolo", afferma Di Maio. Proprio oggi cade il 10mo anniversario della rielezione del presidente russo. Al vertice straordinario odierno del Consiglio Affari esteri Ue ci sarà anche Blinken. Il Pentagono ha intanto stabilito un canale di comunicazione diretto con la difesa russa per evitare un conflitto involontario legato alla guerra in Ucraina.