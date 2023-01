GUERRA Ucraina: sale il numero di morti nel raid su Dnipro Sul fronte diplomatico il presidente turco Erdogan ribadisce a Putin la disponibilità a mediare per raggiungere “una pace duratura”

Ucraina: sale il numero di morti nel raid su Dnipro.

Si continua a scavare tra le macerie a Dnipro nel condominio colpito da un razzo russo. 40 per ora i morti accertati e 73 i feriti. “L'attacco ha raggiunto i suoi obiettivi” fa sapere Mosca che però nega di aver colpito edifici residenziali. Putin dichiara che tutto “sta procedendo come previsto” mentre Zelensky definisce codardo e vile il silenzio del popolo russo: “Un giorno questi stessi terroristi verranno a prendervi". “La Russia – afferma la portavoce della Commissione UE - continua a mostrare il suo volto inumano e a utilizzare la strategia del terrore. Cessino subito questi crimini di guerra”.

Bombardamenti in corso non solo a Dnipro; a Kherson l'esercito del Cremlino ha attaccato diversi locali riservati ai rappresentanti della Croce Rossa. Sul fronte diplomatico il presidente turco Erdogan ribadisce a Putin la disponibilità a mediare per raggiungere “una pace duratura” mentre in un discorso all'Aia, il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock si è detta favorevole a creare un tribunale speciale per "portare i responsabili russi davanti alla giustizia".

L'Istituto per lo Studio della Guerra, nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto, scrive che è sempre più probabile un'azione decisiva di Mosca nei prossimi sei mesi. L'obiettivo è riprendere il pieno controllo della situazione dopo una serie di fallimenti e di controffensive ucraine andate a buon fine.



