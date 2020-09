CORRISPONDENZA POLISHCHUK Ucraina: sale la curva del contagio da Covid-19. 3.103 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore, ben 72 persone in Ucraina sono morte per complicazioni da coronavirus, che è ancora una volta il record, così come il numero di nuovi casi, 3.103. L'Ucraina è al 24 ° posto nella classifica mondiale per numero di infetti da COVID-19. Ad oggi si contano quasi 152 mila pazienti.

Questa settimana, la Russia ha accusato l'Ucraina di aver messo in campo rinforzi ingegneristici sulle sue posizioni durante il regime di silenzio. L'OSCE e il Ministero della Difesa hanno ufficialmente negato le accuse - la missione di monitoraggio dell'OSCE non ha registrato alcuna violazione da parte dell'Ucraina, che ha confermato il recente controllo delle posizioni dal cielo. Tuttavia, in una riunione del Gruppo di contatto tripartito del 9 settembre, i consulenti hanno concordato un'ispezione congiunta vicino al villaggio di Shumy con la partecipazione di un rappresentante dell'OSCE e per la prima volta delle forze di occupazione russe.

La prevista ispezione congiunta delle posizioni ucraine vicino al villaggio di Shumy in Ucraina ha provocato reazioni contrastanti. Alcuni considerano tale passo un tradimento dello Stato. Le proteste si sono svolte vicino alla residenza del presidente Volodymyr Zelensky e vicino alla sua amministrazione.

Attivisti indignati dall'intenzione di "ispezionare" le posizioni delle forze alleate con il coinvolgimento degli occupanti. Il portavoce del Presidente ha dichiarato di non aver ancora ricevuto una risposta adeguata ad una identica richiesta di ispezione.

Dall'Ucraina Viktoria Polishchuk

