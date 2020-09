Ucraina, salgono i contagi da Covid con la ripresa dell'anno scolastico La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

In Ucraina si contano 3.240 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore e altri 48 pazienti sono morti per complicazioni da Covid. L'impennata nel numero di positivi viene correlata all'inizio dell'anno scolastico. Per esempio, nella capitale, proprio a causa del Covid19, 4 scuole sono state chiuse per quarantena e in 188 classi si è introdotta la didattica a distanza proprio per il rischio di infezione.

La situazione nel Donbass è di relativa calma, mentre le Forze Armate dell'Ucraina stanno portando avanti esercitazioni militari internazionali. Centinaia di paracadutisti britannici sono atterrati nei pressi di Nikolayev nell'ambito dell' operazione “Joint Efforts 2020”. Stando alla BBC, si tratta della più ampia esercitazione di terra degli ultimi 20 anni, con il coinvolgimento di oltre 450 uomini, ed è avvenuta vicina alla Repubblica di Crimea. Nei pressi di Lviv, a ovest del Paese, si è poi svolta una esercitazione bilaterale insieme ai gruppi aerei delle Forze Speciali delle Forze Armate degli Stati Uniti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La situazione al confine fra Ucraina e Bielorussia non è mutata da quando Alexander Lukashenko ne ha annunciato la chiusura, con le guardie di frontiera ucraine in allerta già da Agosto. L'ambasciatore ucraino in Bielorussia ha fatto ritorno a Minsk, ma non si parla di una ripresa a tutti gli effetti dei contatti fra Stati.

dall'Ucraina, Victoria Polishchuk



I più letti della settimana: