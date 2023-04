Ucraina: Scambio di prigionieri e appello alla pace del Patriarca Kirill

Pasqua ortodossa di guerra in Ucraina. Nessuna tregua nei combattimenti ma c'è stato uno scambio di prigionieri. Almeno 130 gli ucraini tornati a casa, molti dei quali rilasciati dalla brigata Wagner, su ordine del loro capo Prigozhin. Non noto invece il numero dei prigionieri russi rilasciati. Appello alla pace del Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill. “Russi e ucraini – ha detto - dovrebbero fare tutto ciò che è in loro potere per riportare la pace in Ucraina il prima possibile".