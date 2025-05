Ucraina: schermaglie Kiev-Mosca, per lo storico Neitzel sarà "l'ultima estate di pace"

Nuovo scontro tra Mosca e Kiev, a colpi di dichiarazioni, oltre che sul campo di battaglia. Le ultime affermazioni del presidente ucraino Zelensky hanno scatenato le ire del Cremlino. “Non posso garantire la sicurezza” dei leader politici ospiti di Putin a Mosca il 9 maggio per la parata della vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale, afferma. L'Ucraina accusa preventivamente la Russia di poter compiere azioni, come incendi o esplosioni, per poi incolpare Kiev.

Non si è fatta attendere la replica del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev. “E' solo una provocazione”, risponde, alzando però la posta: “Se Kiev provoca il 9 maggio, non arriverà al 10”. Mentre le posizioni restano distanti, gli Stati Uniti smentiscono di essersi ritirati dai colloqui di pace: il Dipartimento di Stato americano bolla come fake news le notizie secondo cui gli Usa starebbero valutando di porre fine alla propria partecipazione al processo di risoluzione del conflitto. Una decisione in merito, ribadisce la portavoce del Dipartimento, spetta comunque al presidente Trump e al segretario di Stato Rubio.

Sul fronte di guerra, nuovo attacco russo a Kharkiv. Le autorità locali parlano dell'uso di bombe termobariche. Ordigni probabilmente lanciati tramite droni. Almeno 51 i feriti, secondo le autorità locali. Mentre si cerca una quadra, si fa strada un inquietante scenario ipotizzato da Sonke Neitzel, tra i principali storici ed esperti militari tedeschi. Quella in arrivo, ipotizza lo studioso intervistato dall'Ansa riferendosi a Europa e Nato, potrebbe essere l'ultima estate di pace. Per lo storico, tra le ipotesi prese in considerazione dagli osservatori occidentali ci sarebbe un possibile attacco russo verso i Paesi baltici, forse in autunno.