Ucraina: sempre più allarmante la diffusione della pandemia

Nelle ultime 24 ore è stato ospedalizzato un numero record di pazienti affetti da COVID-19 in Ucraina: 990. Infatti i posti letto negli ospedali di Kharkiv e Odessa sono esauriti, e a Kiev si è iniziato a parlare della possibilità di allestire un ospedale in un centro congressi. Dopo tutto si iniziano a materializzare le previsioni dell'OMS, e il numero dei pazienti sta crescendo bruscamente. L'ultimo bollettino parla di 5728 nuovi positivi. Al momento vi sono 37.000 posti per i pazienti. Oggi risultano ospedalizzati più di 19.000 pazienti con una diagnosi di COVID-19 o con sintomi correlati. Alla mattina del 10 ottobre vi sono più di 256.000 casi confermati complessivamente in Ucraina. 4.887 le vittime e 112.570 i ricoverati. Il Ministro alla Salute ha preso un'importante decisione lanciando un progetto pilota per raccogliere plasma iperimmune dalle persone che sono ricoverate. Con la conseguente produzione di immunoglobulina. Si prevede che le istituzioni educative reintroducano presto il lavoro a distanza, così come la possibilità di introduzione di fine settimana di stretta quarantena. Ma tutto ciò solo dopo le elezioni locali del 25 ottobre; la campagna elettorale è in pieno svolgimento.

Victoria Polishchuk