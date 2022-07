Ucraina: si stringe la morsa delle forze russe su Lysychansk

Quanto mai complesso avere un quadro attendibile della situazione sul fronte del Donbass; flusso di news pesantemente inquinato dalla propaganda dei belligeranti, specie sui dati delle perdite in campo avverso. Ma che i russi continuino a fare progressi a Lysychansk è la stessa intelligence britannica a riconoscerlo. Situazione drammatica, per le truppe di Kiev, nell'ultima città dell'Oblast di Luhansk ancora non occupata. Forze del Cremlino già penetrate nella zona industriale e in alcuni sobborghi periferici. A nord, invece, si sarebbe consolidata la testa di ponte oltre il fiume Donets.

Tutto ciò mentre prosegue – incessante – il martellamento dell'artiglieria, e le incursioni degli aerei da attacco al suolo; che rendono impraticabili le ultime – teoriche - linee di rifornimento verso il centro abitato. Quasi completato – secondo fonti filo-russe – l'accerchiamento. La situazione, insomma, appare compromessa – in questa roccaforte - per i difensori ucraini; a prescindere dall'arrivo in prima linea di nuovi sistemi d'arma occidentali. Cui si deve – probabilmente – la recente distruzione di un deposito militare nel Donbass; e soprattutto l'evacuazione – da parte dei russi – dell'Isola dei Serpenti. Avamposto strategico nel Mar Nero; probabile, tuttavia, rimanga terra di nessuno fino al termine delle ostilità: essendo troppo esposto – per entrambi i contendenti - ad attacchi aerei e missilistici.

Le autorità militari ucraine denunciano un bombardamento con munizioni al fosforo – da parte delle forze di Mosca – che sarebbe avvenuto subito dopo il ritiro. Appare chiaro, tuttavia, come il disimpegno dall'isola allontani l'ipotesi di un'operazione anfibia su Odessa; e ciò permetterebbe agli ucraini di dispiegare risorse preziose sul fronte principale del Donbass: dove il prossimo obiettivo dei russi potrebbe essere la linea fortificata che corre da Siversk e Bakhmut; ultimo schermo difensivo prima delle città di Sloviansk e Kramatorsk, dove si decideranno forse le sorti del conflitto.