Ucraina, sirene antiaeree in tutto il Paese; Zelensky: "Giorno della liberazione si avvicina"

Le sirene antiaeree hanno risuonato questa notte in tutta l'Ucraina, come riporta il Kyiv Independent che cita la capitale Kiev e la città di Kharkiv, oltre a 17 regioni tra cui Mykolaiv, Donetsk, Leopoli, Odessa e Zaporizhzhia. Mosca annuncia in serata un cessate il fuoco di tre giorni per consentire l'evacuazione dei civili da Mariupol. E il Cremlino, oltre a far sapere che Putin non intende dichiarare ufficialmente guerra all'Ucraina il 9 maggio, anniversario della vittoria sui nazisti, afferma che non c'è alcun accordo su un eventuale incontro tra il Papa e il presidente russo; Il segretario di Stato, card. Parolin, commenta: "Ora tocca a loro dirci cosa vogliono".

Intanto le forze russe si sono esercitate a Kaliningrad, exclave russa tra Polonia e Lituania con accesso al mar Baltico, in attacchi simulati con missili capaci di trasportare testate nucleari. Le esercitazioni, con 'lanci elettronici' simulati di sistemi di missili balistici mobili Iskander, hanno coinvolto più di 100 militari.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello per la pace durante un discorso registrato alla Danimarca. "Lo stato russo non è pronto a fermare la guerra. Stanno sognando di catturare l'Ucraina e altri paesi europei. Ma i loro sogni non si avvereranno. Nessuno può dire per quanti giorni andrà avanti questa guerra. Ma credo che il nostro giorno della liberazione si avvicini". “Il modo in cui Putin ha definito la vittoria sin dall'inizio era conquistare l'Ucraina, marciare su Kiev e privare il Paese della sua sovranità. Chiaramente questo non è successo... Quello che è chiaro è che la Russia ha già perso”, ha invece detto la portavoce della Casa Bianca. Il New York Times rivela che l'intelligence Usa ha fornito informazioni che hanno aiutato Kiev a uccidere numerosi generali russi. L'Ucraina sostiene di averne eliminati circa 12.

Bruxelles, dal canto suo, propone le nuove sanzioni a Mosca, che prevedono fra l'altro l'embargo graduale sul petrolio, ma incassa il no dell'Ungheria. A Budapest non basta infatti nemmeno la possibilità di una proroga mirata dell'embargo fino a fine 2023, chiesta anche da Slovacchia e Bulgaria. Slitta così la decisione del Consiglio Ue sulle misure.