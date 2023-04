Ucraina: soldati di Putin preparano trincee e fortificazioni per la controffensiva ucraina

“L'Italia scommette sul futuro dell'Ucraina”. Così il presidente del Consiglio Meloni su Twitter, ricordando il proficuo confronto con Zelensky e la Conferenza sulla ricostruzione di ieri. Trattenutosi a Roma, il premier ucraino Shmyhal incontra il Papa e gli dona un libro fotografico sulla guerra e sulla resistenza ucraina. Dall'altra parte il portavoce del Cremlino Peskov rilegge la telefonata Xi-Zelensky dal suo punto di vista: “Bene le iniziative di pace – dice – ma con i nostri obiettivi. Mentre le relazioni con l'Europa – continua – sono ai minimi storici”. Sul presunto attentato a Putin sventato, annunciato da Bild, Peskov non ha dubbi: “Tutte fake news”. Sul campo di battaglia cominciano a risvegliarsi i combattimenti: le forze ucraine respingono in un solo giorno 54 attacchi russi nella direzione di Bakhmut, Avdiivka e Marinka, nella regione di Donetsk. A riferirlo è lo Stato Maggiore di Kiev. Nell'aria l'inizio della controffensiva di Zelensky: immagini satellitari mostrano i soldati di Putin allestire trincee e fortificazioni nei territori occupati; sui tetti della centrale nucleare di Zaporizhzhia posizioni di combattimento con sacchi di sabbia. Secondo Mosca, l'attacco dell'esercito nemico avverrà in quell'area e al confine con la Crimea. E le armi non mancano: la Nato e i partner del gruppo di contatto sull'Ucraina – fa sapere Stoltenberg – hanno fornito a Kiev 1550 veicoli blindati e 230 carri armati.