ESTERI Ucraina: Stoltenberg, Kiev avanza di 100 metri al giorno, ora esercito di Mosca è il secondo

La controffensiva di Kiev avanza e gli ucraini guadagnano terreno di 100 metri al giorno. A dirlo è il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in audizione oggi qui alle commissioni Affari Esteri e Difesa del Parlamento europeo. Nessuno ha mai detto che la controffensiva sarebbe stata facile, anzi, riferisce il leader dell’Alleanza atlantica, perché quello che abbiamo visto è che i russi hanno preparato strati di linee difensive, trincee e un numero enorme di mine, forse il più alto nella storia. Ma non va dimenticato il punto di partenza, ovvero che l'esercito russo era il secondo più forte al mondo e ora è il secondo più forte in Ucraina, commenta Stoltenberg. Insomma, Kiev seppur lentamente avanza e questo grazie al supporto della coalizione occidentale, che non dovrebbe mai venir meno, è il messaggio del Segretario generale, che ha ricordato l’alto rischio di incidenti in questa operazione. Come ha dimostrato la caduta dei detriti di un drone russo nel territorio romeno. Bucarest ha informato ieri gli alleati della Nato sull'accaduto, a quanto pare non c’è “alcuna informazione che indichi un attacco intenzionale da parte della Russia” anche se le indagini sono in corso, fa sapere Stoltenberg. Il conflitto ucraino ha rafforzato anche la cooperazione Ue-Nato, con il territorio europeo sotto l’ombrello dell’Alleanza che si estenderà al 96% una volta che sarà che sarà entrata anche la Svezia. E su questo Stoltenberg si aspetta che “quando il parlamento turco si riunirà nuovamente in autunno, la ratifica avvenga il prima possibile, come è stato affermato più e più volte" da Erdogan.

Fabio Fantozzi (La Presse)

