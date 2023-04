Ucraina: Stoltenberg spinge per l'invio di caccia a Kiev. Mosca difende l'"operazione militare"

Nuove tensioni tra Nato e Russia. All'indomani della visita del segretario generale dell'Alleanza, Soltenberg, a Kiev, il Cremlino rivendica la correttezza della cosiddetta "operazione militare speciale". La Nato, attacca Mosca, "continua nella sua politica per portare l'Ucraina nell'alleanza". Stoltenberg, che durante la visita aveva ribadito che il posto di Kiev è nell'area euro-atlantica, oggi si è espresso a favore del proseguimento dei colloqui per l'invio di caccia occidentali all'Ucraina. Ma Berlino frena sull'ingresso nella Nato del Paese e invita a prendere tempo e a "soppesare" con attenzione la decisione nel futuro. Intanto nuovi raid russi nella notte in diverse zone dell'Ucraina, riportano fonti locali, probabilmente con droni di provenienza iraniana.

