Ucraina: Sunak in visita a Kiev; firmato accordo di sicurezza “senza precedenti”, sottolinea Zelensky

Ucraina: Sunak in visita a Kiev; firmato accordo di sicurezza “senza precedenti”, sottolinea Zelensky.

Si continua a combattere in Ucraina; pur registrandosi un sostanziale stallo operativo sui campi di battaglia. Oggi la visita a sorpresa a Kiev del Premier britannico Sunak, con l'annuncio di un pacchetto di aiuti bellici da quasi 3 miliardi di euro, e la firma di un accordo bilaterale di sicurezza; definito “senza precedenti” da Zelensky. Dura la replica dell'ex Presidente russo Medvedev: il dispiegamento di un contingente militare del Regno Unito – ha tuonato – equivarrebbe ad una dichiarazione di guerra contro Mosca. Zelensky dal canto suo si è detto più ottimista sulla ripresa del flusso di forniture dagli Stati Uniti. Nelle scorse ore, tuttavia, Washington aveva ricordato come l'assistenza si fosse interrotta; anche se continuano i negoziati tra democratici e repubblicani per lo sblocco di un nuovo pacchetto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: