Ucraina: tasso di infezione Covid ai massimi e possibile lockdown

Dall'Ucraina, Viktoria Polishchuk

Recentemente l'Ucraina è diventato tra i paesi con il maggior tasso di infezione da Covid. Oggi 28 novembre sono stati 16.294 i nuovi casi registrati, ma non si stanno facendo abbastanza tamponi e alcuni pazienti aspettano per i risultati fino a 10 giorni. Ieri, in particolare, sono risultati positivi 689 bambini e 631 sanitari. 1.639 i ricoveri e 184 i decessi. La maggior parte dei contagiati vive nella capitale Kiev. Il Ministro della Salute, appena ricoverato per il virus, crede che la situazione stia diventando catastrofica e la probabilità di un lungo lockdown appare sempre più vicina.



Il Governo ha informato che entro una settimana prenderà decisioni sulla possibile chiusura totale e sui ristori agli imprenditori. Questa settimana, rappresentanti della Croce Rossa Ucraina, hanno allestito una tenda riscaldata per aiutare chi è costretto ad attraversare la linea di demarcazione al checkpoint di Stanytsia Luhanska. La precedente struttura è bruciata durante gli incendi di ottobre. Circa 12mila persone sono transitate da questo punto la scorsa settimana, visto che solo due dei sei checkpoint sono rimasti aperti. Le autorità d'occupazione li hanno chiusi a causa della pandemia da coronavirus.

