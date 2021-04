Ucraina: tensione alle stelle nel Donbass. Si teme una ripresa della guerra civile Oltre il livello di guardia la crisi tra Kiev e Mosca. Inaccettabile, per il Cremlino, l'ipotesi di un ingresso dell'Ucraina nella NATO

A testimonianza della gravità della situazione il continuo stillicidio di vittime, in questi giorni, lungo la linea di contatto. A morire non sarebbero solo soldati; il 2 aprile – riferiscono le milizie separatiste - un bimbo di 5 anni era rimasto ucciso da uno strike di un drone ucraino. Mentre in giornata sarebbe stata bombardata la periferia di Donetsk; Kiev, dal canto suo, ha dichiarato che le proprie posizioni erano state attaccate. L'incubo, insomma, è quello di una ripresa della guerra civile.

Tutto ciò mentre Russia e Ucraina si accusano a vicenda di spostare grossi contingenti di truppe ed armamenti a ridosso del confine. A preoccupare Mosca, in particolare, l'appello del Presidente Zelensky – in visita nei giorni scorsi al fronte -, affinché si acceleri il processo di adesione del suo Paese alla NATO. Ipotesi inaccettabile per la Russia, per motivi strategici facilmente intuibili. Motivo di frizione anche gli accordi di pace di Minsk, i cui obblighi - secondo Mosca - non sarebbero attuati dall'Ucraina.

Sabato, a Istanbul, l'incontro fra Zelensky – a quanto pare in progressivo calo di consensi in Patria – ed Erdogan. Il Presidente turco ha auspicato che il conflitto venga risolto attraverso il dialogo; al contempo – però – si parla della vendita dei droni armati rivelatisi determinanti nel recente conflitto nel Karabakh. Da Lavrov, allora, un avvertimento ad Ankara affinché non alimenti – ha detto - “gli impulsi d'interventismo militare di Kiev”. Ad aumentare le tensioni anche il previsto ingresso nel Mar Nero di due navi militari statunitensi; nell'ambito di quella politica di massima pressione, sulla Russia, che sembrerebbe avere avviato l'Amministrazione Biden.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: