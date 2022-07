Ucraina: tensione, nelle trincee ucraine in Donbass, per la prossima offensiva russa Le forze del Cremlino puntano ora ai territori della regione di Donetsk ancora in mano ucraina

Dopo la violenta spallata russa, che ha portato alla presa di Lysychansk, vi è un attesa carica di tensione tra le fila dell'esercito ucraino in Donbass. Sfiniti, tanti soldati, dagli aspri combattimenti sostenuti in questo periodo; e da un ripiegamento sotto la continua minaccia dell'artiglieria russa, dei droni, degli aerei d'assalto. L'esercito di Kiev ha pagato un prezzo altissimo in battaglie urbane come quella di Severodonetsk; ma ciò ha consentito di guadagnare tempo, e rinforzare la linea difensiva che corre da Bakhmut – nodo logistico strategico – a Siversk.

Dispositivo che rischierebbe tuttavia di essere bypassato se fossero confermate le voci di un attraversamento, più a ovest, del fiume Donec, da parte dei russi. Che potrebbero puntare direttamente alle roccaforti di Sloviansk e Kramatorsk, con una manovra a tenaglia. Di fronte ai vertici militari ucraini, dunque, un dilemma tattico di enorme rilevanza. Al momento la reazione è affidata a strike in profondità sulle infrastrutture militari russe; e ciò anche grazie all'utilizzo dei lanciarazzi Himars forniti dagli Stati Uniti, che stanno rivelando tutta la propria efficacia. Mosca denuncia tuttavia anche bombardamenti in territorio russo. Dalla regione di Belgorod a quella di Kursk.

E Lavrov spara a zero contro l'Occidente; accusato di aver trasformato l'Ucraina in uno “Stato neo-nazista apertamente russofobo”. Queste le testuali parole del Ministro, nel corso di una visita in Mongolia. Oggi sarà in Vietnam, poi in Indonesia. Vari Paesi, insomma, non condividono la linea di totale contrapposizione al Cremlino, ufficializzata nel recente vertice NATO. Oggi la firma dei protocolli d'accesso per Svezia e Finlandia. Il Segretario Generale dell'Alleanza Atlantica, Stoltenberg, ha parlato di “giornata storica”, confidando in un “rapido processo di ratifica”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: