Ucraina: tregua ancora lontana per la Pasqua ortodossa.

Ancora nessun segnale di tregua per la Pasqua ortodossa di domenica 16 aprile. 'L'idea non è stata proposta da nessuno", ha affermato il Portavoce del Cremlino aggiungendo che la settimana santa è appena iniziata. La Russia attacca Kiev, sostenendo che in passato qualsiasi tregua proposta sia stata ignorata dall'Ucraina. Proseguono i raid sul campo. Più di 20 quelli respinti oggi, riportano fonti ucraine che, allo stesso tempo, anticipano che il Paese non parteciperà alle riunioni del Consiglio di Sicurezza Onu sotto la presidenza russa. Intanto, proprio Mosca ha intensificato la difesa dei confini nord-occidentali, dopo l'ingresso della Finlandia nella Nato.

Nuove tensioni anche tra Cina e Taiwan. Pechino ha da poco completato le esercitazioni con la flotta di navi e di aerei attorno all'isola in quelli che ha definito "tre giorni di pattugliamento e prontezza al combattimento". Il Ministero della Difesa taiwanese ha parlato di 12 navi da guerra e 91 aerei oggi. Il Ministero degli Esteri ha condannato l'operazione che, è stato spiegato, mina "la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan". E ha aggiunto che Taipei manterrà stretti legami con gli Stati Uniti.

