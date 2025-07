ESTERI Ucraina: Trump annuncia invii di armi a Kiev tramite la NATO, che pagherà “al cento per cento” Si continua intanto a negoziare per una tregua a Gaza. Secondo l'ONU quasi 800 persone sarebbero morte nel tentativo di ottenere aiuti dalla fine di maggio. Commemorazioni oggi a Srebrenica

Sul campo poco o nulla da segnalare; nessuna avanzata in profondità delle forze russe, che pure mantengono una pressione costante lungo tutta la linea del fronte. Un tasso di attrito che alla lunga potrebbe rivelarsi insostenibile per il Paese aggredito. Fiaccato anche da continui raid da remoto; segnalati danneggiamenti a Kharkiv, anche ad un ospedale per la maternità. Dall'altra parte invece denunciata l'uccisione di due civili nel corso di attacchi ucraini con sciami di droni.

Ma sono piuttosto i continui cambi di postura dell'Egemone a tenere alta l'attenzione dei belligeranti. Attualmente Trump pare optare per la linea dura contro il Cremlino, ma con un occhio forse ai feedback della propria opinione pubblica. In questo senso, probabilmente, l'annuncio di invii di armi alla Nato, affinché le distribuisca all'Ucraina; e ciò con una postilla: l'Alleanza Atlantica – ha detto - “pagherà tali armi al cento per cento”. Da decifrare nel frattempo l'esito dell'incontro fra Rubio e il suo omologo di Mosca. Il Segretario di Stato americano aveva detto che Lavrov gli aveva esposto una “nuova idea” che avrebbe sottoposto a Trump, e che “potrebbe potenzialmente aprire la strada a un percorso” verso la pace. A domanda dei giornalisti – riguardo ai contenuti di questa proposta - il Ministro russo ha glissato. “Non vogliamo fare una piccola sorpresa?”, ha detto; citando così le parole dell'inquilino della Casa Bianca a proposito di possibili nuove sanzioni USA contro Mosca.

Nessuna traccia di ironia, invece, nel monito del portavoce di Putin riguardo l'ipotesi ventilata da Macron circa lo schieramento di un contingente europeo in Ucraina a seguito di un eventuale cessate il fuoco. Al momento comunque un'utopia.

Non ancora spazzate via invece le speranze di una tregua a Gaza. Si continua a discutere sul piano Witkoff; mentre quasi non fanno più notizia – tanto sono frequenti – i raid sull'exclave. Segnalata da fonti locali l'uccisione di 10 palestinesi nella serata di ieri; a seguito di riferiti bombardamenti su una scuola che pare ospitasse sfollati. Dall'ONU intanto un dato agghiacciante: quasi 800 persone sarebbero morte nel tentativo di ottenere aiuti dalla fine di maggio. Qualcosa di apparentemente simile ad un mea culpa, da parte delle IDF; i cui vertici hanno dichiarato di aver impartito istruzioni alle forze sul campo, a seguito di indagini riguardanti “incidenti” - è stato detto – in cui sono stati “segnalati danni ai civili giunti presso i centri di distribuzione”.

Dal Medio Oriente ai Balcani; dalle guerre in corso alla memoria di quanto accadde 30 anni fa. Migliaia di persone, oggi, a Srebrenica, per omaggiare le oltre 8.000 vittime bosgnacche dei massacri compiuti nel 1995 dalle truppe serbo-bosniache di Mladic.

