ESTERI Ucraina, Trump chiede a Musk di sbloccare Starlink. Mosca apre a nuovi colloqui di pace Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano è intervenuto sulle restrizioni al sistema satellitare. Kiev segnala ancora limitazioni. Dopo l'incontro Putin-Witkoff si discute la ripresa dei negoziati trilaterali, ma continuano i bombardamenti.

Ucraina, Trump chiede a Musk di sbloccare Starlink. Mosca apre a nuovi colloqui di pace.

Donald Trump avrebbe chiesto personalmente a Elon Musk di rimuovere le restrizioni alla rete satellitare Starlink utilizzata dall'esercito ucraino. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti statunitensi. Al centro della telefonata, i limiti imposti a Starshield, la versione militare del sistema di SpaceX, che dal 13 ottobre ostacolano la connessione dei dispositivi in movimento oltre i 160 chilometri orari, compromettendo l'impiego di alcuni droni e sistemi di intercettazione.

Secondo il quotidiano americano, dopo il colloquio il servizio avrebbe ripreso a funzionare più regolarmente , ma sul ripristino arrivano versioni contrastanti . Trump non ha confermato la telefonata, limitandosi ad affermare che i rapporti con Musk sono buoni e che il sistema è stato rimesso a posto . Da Kiev , invece, il consigliere presidenziale Dmitry Litvin ha dichiarato: " Vediamo gli stessi limiti , quindi per ora non è cambiato nulla " . Resta controversa anche la responsabilità delle restrizioni: secondo il WSJ sarebbero state ordinate da Musk, che ha invece attribuito le decisioni su Starshield alle autorità americane.

Sul fronte diplomatico, intanto, torna sul tavolo la possibilità di un vertice fra Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky . Dopo tre ore di colloqui a San Pietroburgo fra il presidente russo e l'inviato americano Steve Witkoff , il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov ha precisato che "la discussione è in corso" , ma senza un'intesa su un incontro fra i leader. Più concreta, per ora, l'ipotesi di riprendere il mese prossimo i negoziati trilaterali a livello tecnico fra Mosca, Kiev e Washington.

Trump parla di progressi verso la fine del conflitto. Di tutt'altro tono Zelensky, che denuncia nuovi bombardamenti russi: nella notte fra mercoledì e giovedì, secondo Kiev, sono stati lanciati 21 missili e oltre 200 droni, con almeno due morti e 34 feriti. Mosca sostiene di aver colpito obiettivi militari. Sul fronte opposto, il sindaco della capitale russa riferisce di circa 600 droni diretti verso Mosca, in gran parte intercettati. Il presidente ucraino critica inoltre la sospensione temporanea delle sanzioni americane sul gasolio russo, temendo che possa rafforzare il Cremlino.

La guerra resta intensa anche sul terreno. Nell'est dell'Ucraina le autorità hanno disposto l'evacuazione forzata delle famiglie con bambini dalle comunità di Kramatorsk e Sloviansk, sotto la pressione dei bombardamenti.

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