Ucraina, Trump: “Domani parlerò con Putin per fermare la guerra”

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che domani, martedì, parlerà con il leader russo Vladimir Putin per discutere della fine della guerra in Ucraina. “Abbiamo lavorato molto nel weekend. Vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa guerra. Forse ci riusciremo, forse no, ma penso che abbiamo ottime possibilità”, ha dichiarato Trump ai giornalisti sull’Air Force One, aggiungendo che potrebbero esserci novità già entro domani.

L’inviato presidenziale Steve Witkoff, reduce da un incontro con Putin a Mosca, ha parlato di un avvicinamento tra Russia e Ucraina, con la possibilità di un accordo nelle prossime settimane. Il team diplomatico di Trump incontrerà nei prossimi giorni rappresentanti di Kiev e Mosca per definire i dettagli di una possibile tregua. Tuttavia, rimangono punti critici: la gestione delle centrali elettriche, il controllo del Mar Nero e la questione del reattore nucleare di Zaporizhzhia.

Intanto, il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz ha lasciato intendere che un eventuale cessate il fuoco potrebbe comportare concessioni territoriali da parte di Kiev e l’abbandono del suo percorso di adesione alla NATO. Un’opzione che contrasta con le dichiarazioni dei ministri degli Esteri del G7, che insistono sull’integrità territoriale dell’Ucraina. Mosca, dal canto suo, resta cauta: il Cremlino teme che la tregua possa essere solo un modo per dare respiro alle forze ucraine in difficoltà. Tuttavia, Putin non esclude un incontro futuro con Trump per proseguire i negoziati.

La comunità internazionale osserva con attenzione l’evolversi della situazione, mentre il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito il colloquio con il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov “promettente”.