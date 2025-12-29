Ucraina, Trump rilancia il rush finale per la pace: «Forse in un paio di settimane»

Trump tenta il rush finale per la pace in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato per oltre un’ora con Vladimir Putin e ha poi incontrato Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago. Al termine, Trump si è detto ottimista: «Telefonata costruttiva. Incontro fantastico. Entrambi vogliono un accordo. Siamo molto vicini». Secondo Trump, «se le cose vanno bene potrebbero volerci un paio di settimane» per arrivare alla fine della guerra in Ucraina.

Ma dalla Russia arriva subito una presa di posizione netta. «Per porre fine definitivamente al conflitto, Kiev deve prendere una decisione coraggiosa e responsabile sul Donbass», ha affermato l’inviato del Cremlino Ushakov dopo il colloquio tra Trump e Putin. Nel corso della giornata c’è stata anche una videochiamata con i leader europei. Trump ha assicurato a Kiev che avrà «forti garanzie di sicurezza» che coinvolgeranno l’Europa. «Spetta alla Russia dare prova di senso di responsabilità e apertura al negoziato, mostrando una reale volontà di giungere alla cessazione delle ostilità», ha dichiarato la premier Giorgia Meloni.







