Ucraina: un altro Natale sotto le bombe. L'appello del Papa: "Mosca e Kiev dialoghino"

Una guerra “normalizzata” nel flusso delle notizie, pur restando drammatica nei fatti. La pace tra Ucraina e Russia resta ad oggi quasi una categoria retorica più che una prospettiva concreta. Zelensky torna a chiedere il cessate il fuoco nel suo messaggio di Natale, in cui evoca la morte di Putin, pur non nominandolo esplicitamente, facendo infuriare il Cremlino. Che attraverso il portavoce Peskov, a commento del video di auguri del presidente ucraino, solleva "dubbi sulla sua adeguatezza nel prendere decisioni responsabili in direzione di una soluzione politico-diplomatica". Per Peskov, "un atteggiamento maleducato e funesto". Mosca frena, intanto, sul nuovo piano in 20 punti che sarebbe stato messo a punto da Usa e Ucraina. Nelle ultime ore bombardieri russi hanno sorvolato le acque neutrali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia per una missione pianificata e in alcuni tratti sono stati seguiti da caccia stranieri che si sono levati in volo. Un morto e diversi feriti - riferiscono i media ucraini - il bilancio dell'attacco nella notte contro le infrastrutture portuali nella regione di Odessa.

"Basta guerra, ora Mosca e Kiev dialoghino" - scandisce Papa Leone XIV nel messaggio natalizio Urbi et Orbi davanti a 26mila persone. Appello che diventa invito a pregare per il "martoriato popolo ucraino", invocando il sostegno attivo della comunità internazionale. Il saluto poi ai cristiani in Medio Oriente e un monito di pace per "il Libano, la Palestina, Israele e la Siria".
















