Ucraina: Usa e Gb, stop a petrolio e gas russi

Biden e Johnson annunciano lo stop totale alle importazioni di greggio e gas dalla Russia. Mosca minaccia: in caso di embargo petrolifero chiuderà il gasdotto Nord Stream 1. Berlino risponde che "se Putin taglia la consegna di fonti energetiche, la Germania è preparata". La guerra del petrolio riporta il brent sopra quota 130 dollari al barile (+7%) e il wti viene trattato a 127,9 dollari (+7,3%). L'Ue non segue, ma nella Comunicazione RePower Eu, propone un piano per sganciarsi dalla dipendenza dal gas russo "ben prima del 2030", che comprende un nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per consentire il sostegno alle imprese colpite dalla crisi e a quelle grandi consumatrici di energia.

Un decreto firmato oggi dal presidente russo Vladimir Putin dà mandato al governo di stilare entro due settimane una lista di Paesi per i quali saranno vietati i movimenti di export e import "per salvaguardare la sicurezza della Russia". Lo riferisce la Tass. Il divieto riguarderà, secondo quanto precisa Interfax, prodotti finiti e materie prime.



Per la prima volta dall'inizio della crisi, Zelensky si dice disposto a un compromesso ("ma non la capitolazione") con la Russia sulla Crimea e le repubbliche separatiste proclamate nel Donbass. Ma l'unico risultato finora dei colloqui bilaterali -l'apertura di canali umanitari per evacuare i civili dalle cittò assediate- oggi è nuovamente fallito: a Sumy e a Mariupol, le autorità ucraine accusano le forze russe di non aver sospeso i bombardamenti, rendendo impossibile il movimento delle persone.

Sono 21.095 i cittadini ucraini entrati al momento in Italia: 10.553 donne, 1.989 uomini e 8.553 minori. Le principali città di destinazione continuano ad essere Roma, Milano, Napoli e Bologna. In 24 ore ne sono arrivati quasi 4mila, flusso in aumento rispetto ai 3mila del giorno precedente.