Ucraina verso i 36mila casi positivi

La corrispondenza di Victoria Polishuk

Questa settimana ha segnato un'incidenza record di Coronavirus nel mondo, così il 19 giugno sono stati registrati 921 nuovi casi in Ucraina, in pochi giorni ci stiamo avvicinando al migliaio. Il numero totale di casi è di 35.825 e 994 i morti. Il forte aumento del numero di pazienti Covid-19 in Ucraina ci ha catapultati dalla "verde" alla zona “rossa”, dove il tasso di incidenza supera i 40 casi attivi per 100 mila abitanti. Con circa 40 milioni di cittadini, la cifra è già di 42. Comunque, finché l'Ucraina non tornerà alla quarantena rigorosa, le misure restrittive potranno essere imposte in località o in aree di attività specifiche. In particolare, nelle regioni della parte occidentale, dove c'è una tendenza negativa. Il Consiglio dei ministri ha esteso la quarantena precauzionale fino al 31 luglio. Durante questo periodo, resta vietato trovarsi in edifici pubblici e su mezzi di trasporto senza mascherine, trovarsi per strada senza documenti, tenere eventi di massa con più di una persona ogni 5 metri quadrati, perché la distanza fisica tra i partecipanti deve essere di almeno 1,5 m. Le spiagge adesso sono aperte, col permesso di stare senza mascherina a condizione di mantenere il distanziamento sociale.

Victoria Polishuk