Ucraina, verso la svolta nella guerra: liberata Kupiansk, prosegue la controffensiva Mosca fa sapere che le truppe si stanno riorganizzando. E Papa Francesco torna a parlare di terza guerra mondiale

La liberazione della città di Kupiansk è il simbolo di una nuova fase del conflitto russo-ucraino. La riconquista dell'area viene considerata una vittoria strategica: per l'intelligence britannica si tratta, infatti, di un punto importante per i rifornimenti russi. Nel corso delle ore le novità si susseguono. Media ucraini parlano anche della ritirata dei soldati russi dalla città di Izyum e da altri insediamenti nella regione di Kharkiv. Sono gli stessi filorussi ad ammettere che, nell'area, “la situazione è molto difficile”. Ma aggiungono che Kiev sta utilizzando gli armamenti stranieri, in particolare lanciarazzi e artiglieria.

Oltre alla zona di Kharkiv, la controffensiva ucraina starebbe avanzando anche verso Lysychansk conquistata a inizio luglio dai russi dopo una dura battaglia. Per gli esperti di intelligence, l'esercito di Mosca sarebbe sotto pressione sia a sud che a nord. Tanto che la Russia avrebbe inviato 1300 soldati ceceni nella regione di Kherson. In questo scenario, Kiev detta le sue condizioni per il negoziato, tra le quali il ritiro completo di Mosca fino ai confini internazionalmente riconosciuti nel '91. Le nostre truppe “si stanno riorganizzando”, fa sapere il Ministero della Difesa russo. Nel resto del territorio i russi continuano a colpire con nuovi raid: due i civili morti nella zona di Donetsk e una donna è deceduta a Kharkiv.

Sul fronte diplomatico, la visita a sorpresa a Kiev della ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, che ha rinnovato l'appoggio all'Ucraina. In giornata il colloquio tra la presidente della Commissione Ue, Von Der Leyen, e il segretario di Stato Usa, Blinken. Da Bruxelles ribadito il sostegno a Kiev. Continua comunque a crescere, a livello internazionale, la preoccupazione per una possibile escalation. Papa Francesco parla di una terza guerra mondiale “totale”.

Nel servizio, un estratto delle dichiarazioni di Papa Francesco

