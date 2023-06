Ucraina: via libera dell'Eurocamera alla legge a sostegno della produzione di munizioni

Proseguono i raid, da una parte e dall'altra. Le autorità di Kiev segnalano 3 morti nella Capitale – tra cui 2 bambini -, e diversi feriti; Mosca denuncia invece bombardamenti notturni nella regione di Belgorod. Dove secondo il Ministero della Difesa le truppe russe avrebbero respinto un tentativo di sconfinamento, da parte di soldati ucraini appoggiati da carri armati. In Moldova intanto l'intervento di Zelensky al vertice moldavo della Comunità politica europea. “Ci fermeremo quando vinceremo o quando la Russia smetterà di occupare i nostri territori”, ha tuonato. Nelle stesse ora il via libera dell'Eurocamera alla legge a sostegno della produzione di munizioni: ideata per sostenere lo sforzo bellico di Kiev. Respinti gli emendamenti presentati dal gruppo dei Socialisti e democratici, che richiedevano l'esclusione dell'uso dei fondi del Pnrr e del piano Coesione.

