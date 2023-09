Ucraina: visita a sorpresa di Blinken a Kiev per annunciare un nuovo pacchetto di aiuti militari USA

Confermati i rumors: oggi effettivamente il Segretario di Stato americano Blinken si è recato in visita a Kiev, per annunciare – fra le altre cose – un nuovo pacchetto di aiuti da un miliardo di dollari. Nelle ore precedenti allarme aereo sulla Capitale ucraina ed il resto del Paese. Riferito l'abbattimento di 23 obiettivi – fra droni e missili lanciati dalla Russia – su un totale di 33. Deflagrazioni nei pressi del confine con la Romania, in alcune località portuali sul Danubio. Una persona ha perso la vita. Dall'altra parte Mosca denuncia la morte di due civili, ed il ferimento di altri 10, a seguito di bombardamenti ucraini sulla città di Donetsk. Quanto alla situazione sul campo le forze di Kiev rivendicano nuovi avanzamenti a sud di Robotyne, nella regione di Zaporizhzhia: dove si stanno concentrando gli sforzi della controffensiva.

