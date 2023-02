Ucraina: von der Leyen in visita a Kiev, nuove sanzioni per l'anniversario del 24 febbraio

Bruxelles chiama Kiev. Visita d’eccezione oggi, nella capitale ucraina, per i commissari europei e la presidente Ursula von der Leyen, arrivati all’alba in treno, per un incontro inedito tra l’Esecutivo Ue e il governo di Kiev. Per la numero Uno dell’Esecutivo Ue si tratta della quarta visita nel paese martoriato dalla guerra, a dimostrazione della vicinanza dell’Unione nella lotta contro l’aggressore russo. Entro il 24 febbraio, annuncia la presidente in una conferenza assieme al presidente Zelensky, l’Ue punta a varare nuove sanzioni contro Mosca, il decimo pacchetto, e un price cap aggiuntivo sui prodotti petroliferi russi da decidere assieme al G7.

Il Consiglio Ue, intanto, ha approvato una nuova tranche da 500 milioni per il rimborso degli aiuti militari a Kiev, che porta lo stanziamento totale a 3,6 miliardi. Non solo: verranno formati nella missione di addestramento Ue altri 15mila soldati ucraini sul territorio europeo, per un totale di 30mila, ha annunciato l’Alto rappresentante Josep Borrell. “Putin prova a negare l'esistenza dell'Ucraina, ma quello che rischia invece è il futuro della Russia", ha rimarcato von der Leyen, svelando che Mosca sta perdendo 160 milioni di euro al giorno per mancate entrate petrolifere.

Da Bruxelles, che ha annunciato altri 2400 generatori e 35 milioni di lampadine Led, si vuole accelerare sul processo di adesione. Per il presidente Zelenskly il 2023 “dovrebbe essere il momento in cui non ci sarà più alcun ostacolo all'avvio dei negoziati per la piena adesione”, mentre proprio oggi, al Parlamento europeo, gli eurodeputati hanno votato una risoluzione che chiede di “adoperarsi per l’avvio dei negoziati di adesione e sostenere una tabella di marcia che delinei le prossime tappe” per l’ingresso nel mercato unico dell'Ue. Domani, intanto, occhi puntati sul vertice Ue-Ucraina, sempre a Kiev, tra i vertici Ue e quelli ucraini.

Di Fabio Fantozzi