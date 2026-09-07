ESTERI Ucraina, Witkoff e Kushner a Kiev. Zelensky: "Parlato di Patriot" In Germania elezioni in Sassonia-Anhalt: AfD oltre il 44%

“Significativi, sostanziali, importanti”. Così l’inviato statunitense in Ucraina, Steve Witkoff, a Kiev insieme a Jared Kushner, ha descritto i primi colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nell’incontro, il primo a svolgersi in Ucraina con la presenza di emissari di Trump, Zelensky ha ribadito la necessità della fornitura di missili Patriot. Si è discusso anche della questione territoriale, ma il leader di Kiev si è detto disposto a parlarne solo a livello di presidenti. Il nodo dei territori era stato già al centro delle tre ore di colloquio sabato a Mosca tra Witkoff, Kushner e il presidente russo Vladimir Putin.

Da Mosca intanto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov alza la tensione con la Germania dopo le accuse di guerra ibrida contro Putin per i droni trovati all’aeroporto di Lipsia. La rappresaglia diplomatica di Berlino, afferma, rappresenta “l’inizio di una vera guerra”.

In Germania si sono svolte anche tre importanti elezioni regionali con possibili ripercussioni sul governo di Merz e sul sostegno tedesco all’Ucraina: riflettori puntati soprattutto sulla Sassonia-Anhalt, dove secondo gli exit poll l’ultradestra di AfD ha trionfato con più del 44% dei voti, un risultato che potrebbe permettere al partito estremista di governare per la prima volta un Land. “Non so se sarò presidente ma abbiamo già scritto la storia”, ha detto il candidato Ulrich Sigmund, mentre la leader nazionale di AfD Alice Weidel parla di “risultato storico” e “chiaro mandato a governare”.

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