Ucraina: Zelensky; '100 mila invasori sulla nostra terra'. Coprifuoco a Kiev

Escalation dei combattimenti in Ucraina con le forze militari russe che sarebbero in procinto di usare i missili con testate incendiarie e termobariche, già impiegati in Afghanistan, Siria e Cecenia e con il sindaco di Kiev che dispone il coprifuoco. "Più di 100 mila invasori sono sulla nostra terra". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino, Zelensky, spiegando di aver avuto un colloquio telefonico con il suo omologo indiano Ram Nath Kovind. L'esercito russo scrive "spara su edifici residenziali. Abbiamo bisogno del supporto politico dell'India nel Consiglio di Sicurezza dell'Onu". Il Cremlino annuncia che nel pomeriggio riprenderà l'avanzata delle forze russe in Ucraina, secondo il piano operativo, vista l'assenza di negoziati che Mosca imputa a Kiev. Allarme del parlamento ucraino: "Attenzione! Nella regione di Sumy gli aerei russi disperdono giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti di valore pieni di esplosivo".

Gli ultimi aggiornamenti:

19.41 Le truppe di Kiev hanno fatto saltare in aria diversi nodi ferroviari che collegavano l'Ucraina alla Russia per impedire i rifornimenti militari all'esercito di Mosca. Lo riportano media ucraini, citando una nota delle ferrovie statali.

18.20 "Io ho intenzione di restare qui a Kiev fino all'ultimo, fino a quando è possibile". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo all'inviato ANSA a Kiev. "Abbiamo una responsabilità nei confronti dei tanti connazionali che ci stanno chiedendo aiuto".

18.03 "Siamo a conoscenza che il servizio Twitter è stato limitato per alcuni in Russia. Stiamo lavorando per mantenere il nostro servizio sicuro e accessibile". Lo afferma Twitter.



17.19 La Germania sarebbe vicina a una svolta: secondo la Bild, il cancelliere Olaf Scholz autorizzerà la fornitura di armi anticarro all'Ucraina. Il tabloid cita fonti governative.

16.07 "Sulle sanzioni alla Russia, l'Italia è per la linea dura: di fronte alle atrocità di questa guerra, scatenata dal governo russo, non può esserci nessun tentennamento. Con i nostri partner Ue e atlantici mostreremo tutta la forza della nostra compattezza". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

15.12 Gli Stati Uniti stanno valutando sanzioni contro la Banca Centrale russa, in una mossa che farebbe finire nel mirino americano 643 miliardi di dollari di riserve che il presidente Vladimir Putin ha accumulato prima della pianificata invasione dell'Ucraina. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti.



14.00 Il Cremlino ha annunciato che nel pomeriggio riprenderà l'avanzata delle forze russe in Ucraina, secondo il piano operativo, a causa dell'assenza di negoziati che Mosca imputa a Kiev. Lo riporta la Tass.



13.49 Il Cremlino accusa l'Ucraina di aver fatto fallire una possibile tregua rifiutando i negoziati.



13.29 La stazione centrale di Kiev è presa d'assalto da chi ha deciso di lasciare la capitale ucraina. Lo ha constatato l'inviato dell'ANSA sul posto. I treni sono infatti gratuiti, basta aspettare (il servizio è limitato) e salire a bordo. Naturalmente i convogli sono stracolmi. Anche perché c'è chi non ha neppure una direzione prestabilita: corre in stazione e sale sul primo treno in partenza da Kiev.



13.14 La Russia ha chiuso il proprio spazio aereo alle compagnie di Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca. Lo rende noto l'agenzia dell'aviazione russa, citata dalla Tass. (ANSA).



13.13 "L'Ucraina trionferà sulle forze russe", lo ha detto oggi il presidente del Paese, Zelensky, riportato dal Guardian. Ha poi aggiunto: "I nostri militari, la nostra guardia nazionale, la nostra polizia nazionale, la nostra difesa territoriale, il servizio speciale, i cittadini ucraini, per favore continuate. Vinceremo. Gloria all'Ucraina".

13.01 Il corrispondente Cnn Frederik Pleitgen ha postato su Twitter un video di un camion militare russo che si dirige verso il confine ucraino con a bordo un sistema T0S-1 in grado di lanciare missili equipaggiati con testate incendiarie e termobariche. Il Guardian definisce il video "uno sviluppo altamente inquietante" e ricorda che il sistema T0S-1 fu usato per la prima volta durante la guerra sovietica in Afghanistan e più di recente in Cecenia e in Siria. Quando scoppiano in un luogo chiuso, le controverse armi termobariche creano una fortissima onda di pressione che all'istante dilania gli organi interni di tutti i presenti.

12.41 Il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, ha annunciato il coprifuoco in città dalle 17 alle 8 "per una più efficace difesa della capitale e per la sicurezza dei suoi abitanti". In un messaggio su Telegram, il primo cittadino aggiunge che il provvedimento resterà in vigore fino alla mattina del 28 febbraio. "Tutti i civili che saranno trovati in strada - conclude - saranno considerati membri del gruppo di sabotaggio del nemico".

12.21 "Gli occupanti (russi, ndr) volevano bloccare il centro del nostro Stato e mettere i loro burattini qui come a Donetsk. Abbiamo infranto i loro piani". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando alla nazione in un videomessaggio.

12.20 L'ambasciata russa in Francia ha chiesto spiegazioni alle autorità francesi in merito al sequestro della nave russa nella Manica. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti.

12.17 Il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una telefonata al presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, ha detto che l'Italia "fornirà all'Ucraina assistenza per difendersi". Lo riferisce Palazzo Chigi. "I due presidenti hanno concordato di restare in stretto contatto nell'immediato futuro", si spiega.

12.13 "Draghi ha ribadito al Presidente Zelensky che l'Italia appoggia e appoggerà in pieno la linea dell'Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, incluse quelle nell'ambito Swift". Lo riferisce Palazzo Chigi in merito ad una telefonata tra il presidente del Consiglio italiano e il presidente dell'Ucraina.



11.29 La Russia vieta ai media di parlare di vittime civili. L'authority, riporta l'agenzia Bloomberg, ha messo nel mirino i report che contengono "informazioni inaccurate circa il bombardamento di città ucraine e la morte di civili come risultato delle azioni delle forze russe" e ha avvertito che l'accesso agli stessi verrà impedito nel caso in cui il materiale non venisse rimosso. Mosca ha vietato la diffusione di informazioni sulla guerra che non abbiano l'imprimatur del governo.

11.13 Una nave commerciale che trasportava veicoli a San Pietroburgo, sospettata di appartenere a una compagnia russa presa di mira dalle sanzioni imposte dall'Ue contro Mosca, è stata dirottata a Boulogne-sur-Mer (Passo di Calais). Lo ha detto all'Afp la prefettura marittima. La barca di 127 metri, intercettata dalla dogana al largo di Honfleur durante la notte da venerdì a sabato, è "fortemente sospettata di essere legata agli interessi russi presi di mira dalle sanzioni", ha precisato Véronique Magnin, responsabile regionale delle comunicazioni della prefettura marittima.

10.57 Esodo di profughi, 15 km di coda a confine con Romania. Molte famiglie ucraine arrivano a piedi da località limitrofe.

10.30 "Questo è l'inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati, Ucraina e Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi in una conversazione telefonica ha sostenuto l'uscita della Russia da Swift, la fornitura di assistenza alla difesa. L'Ucraina deve entrare a far parte dell'Ue". Lo scrive su twitter il presidente ucraino Zelensky.

10.23 "Il bilancio delle vittime finora dell'invasione russa dell'Ucraina è di almeno 198, tra i quali tre bimbi". Lo ha reso noto il ministero della salute ucraino, secondo quanto riporta il Guardian. (ANSA).



10.05 "L'Ucraina sta combattendo l'occupante con le armi in mano, difendendo la sua libertà e il futuro europeo. Ho parlato con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, di un'assistenza efficace al nostro paese da parte dell'Ue in questa lotta eroica. Ho fiducia che l'Ue scelga l'Ucraina". Lo scrive su twitter il presidente ucraino Zelensky.

9.57 L'amministrazione statale di Kiev ha appena annunciato che un nuovo ed allarme aereo è stato dichiarato nella capitale ucraina. "È un allarme antiaereo! Mettetevi subito al riparo nel rifugio più vicino", ha detto il servizio stampa dell'amministrazione comunale. Lo scrive Interfax

9.40 "L'esercito russo non è entrato in città", ma "sono previsti più attacchi aerei". Lo ha detto il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko, rivolgendoci poi ai cittadini: "rimanete nei rifugi antiaerei. Non uscite".

9.26 Cinque persone tra cui 2 bambini sono rimasti feriti negli attacchi russi a Kiev nella notte. Lo riporta il Kiev Independent.