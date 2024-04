UCRAINA Ucraina, Zelensky: "mancano i missili, senza aiuti americani perderemo" Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è arrivato oggi in Cina

Ucraina, Zelensky: "mancano i missili, senza aiuti americani perderemo".

Le forze ucraine "sono in procinto di esaurire le scorte di missili" per contrastare i continui attacchi dal cielo dei russi. “I missili americani Patriot servono subito in Ucraina: l'alternativa – secondo il presidente Volodymyr Zelensky - è doverli successivamente schierare lungo l'intero fianco orientale della Nato". Prospettive inquietanti rese ancor più cupe dal presunto piano segreto di Donald Trump rivelato dal Washington Post per porre fine al conflitto se fosse rieletto alla Casa Bianca: premere su Kiev per cedere la Crimea e l'intero Donbass a Mosca.

La Russia ha lanciato durante la notte 24 droni d'attacco contro l'Ucraina, prendendo di mira soprattutto le infrastrutture nel sud e nell'est del paese. L’aeronautica militare ha distrutto 17 degli Shaheddrones di produzione iraniana utilizzati dalla Russia nel suo attacco, sulle regioni di Odesa, Mykolaiv, Kirovohrad, Khmelnytskyi e Zhytomyr.

Intanto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è arrivato oggi in Cina per una visita ufficiale di due giorni su invito del suo omologo Wang Yi, secondo quanto precisato dal ministero degli Esteri di Pechino, quando i due Paesi sono impegnati a rafforzare le loro relazioni a dispetto dell'aggressione militare di Mosca ai danni dell'Ucraina. Tra i temi in agenda, Wang e Lavrov avranno uno scambio approfondito su un'ampia gamma di temi quali "la crisi ucraina e la situazione nella regione dell'Asia-Pacifico", oltre che su questioni "legate alla cooperazione bilaterale, nonché a quella sulla scena internazionale", secondo una nota di domenica dal ministero degli Esteri russo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: