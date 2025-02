GUERRA Ucraina: Zelensky pronto a dimettersi in cambio dell'adesione alla Nato Grande attesa per l'incontro Zelensky e i leader Ue, ma il presidente ucraino vuole più di tutti parlare con Donald Trump

A tre anni dall'invasione russa in Ucraina l'Europa esprime il proprio sostegno a Kiev, sia dal punto di vista finanziario che militare. Ad affermarlo la presidente della Commissione Ue von der Leyen dopo un colloquio telefonico con il presidente francese Macron e il primo ministro britannico Starmer. Grande attesa per l'incontro Zelensky e i leader Ue, ma il presidente ucraino vuole più di tutti parlare con Donald Trump prima che il Tycoon veda Putin soprattutto per affrontare il dossier terre rare. Incontro che dovrebbe avvenire in settimana. Sempre il presidente ucraino afferma di essere pronto a dimettersi "immediatamente" in cambio dell'adesione di Kiev alla Nato.

Mosca intanto avverte gli Stati Uniti che “non venderà mai”' i territori ucraini che occupa, circa il 20% del Paese. Nemmeno nel caso di un eventuale accordo con gli Usa per porre fine al conflitto. “Le persone hanno deciso da tempo di unirsi alla Russia. Quindi nessuno venderà mai quei territori” sostiene il portavoce del Cremlino Peskov. Secondo Kiev, nei territori occupati ci sono circa 350 miliardi di risorse naturali.

