Ucraina, Zelensky scrive a Putin e chiede incontro faccia a faccia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rilancia il dialogo con la Russia proponendo un incontro diretto con Vladimir Putin in una lettera aperta. Un appello a cui il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto invitando il leader di Kiev a venire a Mosca e a cui potrebbe replicare lo stesso Putin nel pomeriggio di oggi, 5 giugno, intervenendo al Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

Ad accogliere con favore la possibilità di un incontro tra i due leader, il presidente americano Donald Trump, che ha affermato: “Sarebbe bellissimo”. Anche la Commissione Europea ha detto di sostenere la richiesta di Zelensky, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto che anche l’Europa si sieda al tavolo delle trattative.

Nonostante i tentativi diplomatici, proseguono i bombardamenti: un attacco russo nella regione di Kiev ha causato tre morti e quattro feriti. Tensione anche nel Mar Caspio, dove due navi cargo provenienti dalla Turchia e dirette verso la Russia sono state colpite da droni e hanno perso la vita cinque marinai azeri. E in Romania un drone navale è esploso nel porto di Costanza: secondo l’ambasciata russa sarebbe di Kiev, ma il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa dice: “È il terzo grave incidente di sicurezza nelle ultime settimane, sono conseguenza diretta della guerra di aggressione russa”.







