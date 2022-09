Ucraina, Zelensky visita Izyum: "Qui torture come a Bucha" La Russia contrattacca in diverse aree del Paese. Sull'energia Von der Leyen annuncia riforma del mercato elettrico

Anche a Izyum “torture come a Bucha”. E' il presidente ucraino Zelensky, in visita a sorpresa nella città da poco liberata, ad accusare i russi di aver compiuto tali crimini. A distanza di giorni dalla controffensiva e con un esercito che ora punta ad espandersi anche nella provincia orientale di Lugansk, Zelensky dà la carica a popolazione e militari. “Ci stiamo muovendo in una sola direzione – dice – avanti e verso la vittoria”. Izyum non è la sola zona liberata dove sarebbero stati trovati luoghi di tortura: girate immagini anche a Balakliya, nella regione di Kharkiv. Il ministero della difesa di Kiev parla di “genocidio”.

Nelle ultime ore Mosca contrattacca in diverse aree dell'Ucraina. Sotto il fuoco dell'esercito di Mosca tutte le zone dove passa la linea del fronte nella regione di Donetsk. Colpita, nella notte, anche la città di Kramatorsk. Nel pomeriggio un nuovo attacco missilistico a sud del Paese ha fatto scattare l'allarme aereo in tutta l'Ucraina. Secondo il dipartimento di Difesa americano, un certo numero di soldati russi si sarebbe ritirato dalla zona di Kharkiv, ma resta comunque una massiccia presenza di militari nel Paese. Il Cremlino – che avrebbe usato per la prima volta veicoli aerei senza equipaggio - mette in guardia Kiev, spiegando che reagirà in modo negativo se sarà adottato il nuovo piano per le garanzie di sicurezza per l'Ucraina.

A Strasburgo l'Unione europea rinnova l'appoggio a Kiev: sostegno ribadito dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione. Von der Leyen – che ha accolto in Parlamento la first lady ucraina Olena Zelenska – anticipa una proposta di riforma del mercato elettrico entro fine anno. Le sanzioni alla Russia rimarranno, assicura. E sulle interferenze estere verso i Paesi europei annuncia un “pacchetto per la difesa della democrazia”.

