GUERRA Ucraina, Zelensky visita le truppe impegnate vicino a Bakhmut

Botta e risposta tra Russia e Ucraina, a suon di bombe. L'esercito di Putin colpisce il villaggio di Vesele, nella regione di Kherson ferendo una donna. Mentre, secondo il Financial Times, le truppe di Zelensky sparano sulle postazioni nemiche proiettili di artiglieria prodotti in Corea del Nord. Per il segretario di Stato americano Antony Blinken, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, è andato a Pyongyang per assicurarsi forniture di armi necessarie alla guerra. Gli scambi di accuse tra Mosca e Kiev non finiscono qui: funzionari russi riferiscono di un missile abbattuto sopra la città portuale di Taganrog ed esploso, ferendo 20 persone. Dall'altra parte l'Ucraina fa sapere di un attacco russo contro un complesso residenziale e un edificio del servizio di sicurezza ucraino a Dnipro, provocando 5 feriti. Rimane alta la tensione nel conflitto, dunque, e il presidente ucraino prova ad alzare il morale delle truppe con una visita a sorpresa vicino alla città martire di Bakhmut, attualmente difesa dai soldati di Mosca. Porta il suo saluto a una delle posizioni avanzate conquistata dalle forze speciali durante la controffensiva: un gesto denso di significati, che cade nel giorno dedicato alle forze speciali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: