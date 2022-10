Ue, acquisti comuni di gas obbligatori per il 15% Piattaforma congiunta per coordinare il riempimento degli stock

Ue, acquisti comuni di gas obbligatori per il 15%.

La Commissione europea propone "di dotare l'Unione europea degli strumenti giuridici per l'acquisto congiunto di gas". La piattaforma comune dovrebbe "coordinare il riempimento" degli stock e prevede "una partecipazione obbligatoria degli Stati membri all'aggregazione della domanda per almeno il 15% del volume di riempimento dello stoccaggio". E' quanto si legge nella bozza della comunicazione sulle nuove misure per fronteggiare il caro energia che sarà presentata domani dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: