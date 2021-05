Ue convoca ambasciatore Bielorussia. Minsk si difende: la decisione presa dal comandante dell'equipaggio

L'Ue ha convocato l'Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia presso l'Unione, Aleksandr Mikhnevich "per condannare il passo inammissibile delle autorità bielorusse" per la vicenda dell' atterraggio di emergenza a Minsk di un velivolo Ryanair e l'arresto di Raman Pratasevich, giornalista e attivista bielorusso indipendente". Domani riunione degli ambasciatori Nato. L'Ue chiede "l'immediata liberazione del giornalista e della sua compagna russa. Mosca "scioccata per le accuse occidentali". Il ceo di Ryanair è un 'sequestro di Stato'.







La Bielorussia si è difesa dicendo che "E' stato il capitano a decidere di fare atterrare il volo di linea Ryanair a Minsk senza pressioni esterne dopo essere stato avvertito di un allarme bomba. Lo sostiene il capo dell'Aeronautica bielorussa. "La decisione è stata presa dal comandante dell'equipaggio senza interferenze esterne", ha detto Igor Goloub, comandante dell'aeronautica.