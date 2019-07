Ue: dopo ore di trattative si cerca ancora un'intesa sulle nomine

Dopo più di dodici ore di trattative non-stop al Consiglio europeo, i leader dei 28 Paesi Ue sono ancora alla ricerca di un accordo sul nome del successore di Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione europea e per il rinnovo dei titolari delle altre principali poltrone delle istituzioni Ue. E' stallo sul nome del socialista Timmermans, sostenuto dalla Merkel che va in pressing sul Ppe. Secondo fonti diplomatiche, l'accordo sul pacchetto delle nomine per i posti chiave delle istituzioni europee è ancora "molto complicato". La candidatura di Timmermans resta sul tavolo dei leader, ma ci sono una decina di capi di Stato e di governo contrari. Non esclusa una "conta" in mattinata. Per il premier Conte, Timmermans "non sembra avere un consenso unanime ed è difficile capire se ha la maggioranza".