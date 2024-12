Ue: "I nostri vertici diplomatici andranno a Damasco"

Il mondo si interroga sul futuro della Siria e i vertici diplomatici dell'Ue andranno a Damasco. Lo annuncia l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas al suo primo Consiglio Esteri. “Dobbiamo discutere a quale livello vogliamo trattare con la nuova leadership – commenta -, ma Russia e Iran non devono trovare posto in Siria”. Mentre ricompare Assad, dopo la fuga dalla capitale riconquistata dai ribelli jihadisti. In un comunicato ufficiale, afferma che la sua evacuazione non è stata “premeditata”, bensì richiesta da Mosca e aggiunge che ormai Damasco è “in mano ai terroristi”. Dal Consiglio Affari Esteri dell'Ue arriva il via libera al quindicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Per la prima volta misure restrittive contro 16 persone e tre entità per rispondere alle attività destabilizzanti contro l'Ue, i suoi Stati membri e i suoi partner. Sulla proposta di inviare peacekeeper tra Mosca e Kiev la Kallas frena: “Prematuro parlarne ora”. Il ministro degli Esteri Tajani intanto assicura: “L'Italia è al fianco di Kiev nell'impegno a 360 gradi per una pace giusta, che non può essere la resa ucraina – sottolinea -. Lavoriamo a una seconda conferenza di pace a cui partecipi anche la Russia”.