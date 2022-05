Ue: intesa sullo stop al petrolio russo via mare

L'Ue raggiunge l'accordo sull'embargo al petrolio russo, parte del sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca per la guerra in Ucraina che sarà finalizzato domani dagli ambasciatori dei 27 a Bruxelles: stop immediato al greggio che arriva dalla Russia all'Ue via mare, rinviato invece l'embargo a quello trasportato da oleodotti. Prevista l'adozione di "misure d'emergenza" nel caso di interruzione delle forniture. "Tutti attuino le linee guida Ue su come pagare il gas russo" in euro e non in rubli, chiede l'olandese Rutte. Esclusa dal sistema swift la Sberbank, il principale istituto di credito russo. Nella black list Ue dovrebbe entrare anche il patriarca Kirill. Consiglio europeo pronto a offrire 9 miliardi per la ricostruzione in Ucraina.

La Russia annuncia di avere distrutto una postazione ucraina "dove i nazionalisti avevano posizionato artiglieria inviata dall'Italia". Ma fonti della Difesa smentiscono. I russi continuano ad avanzare intanto nel Donbass: vicina alla resa Severodonetsk, dove è stato ucciso un giornalista francese. Biden nega intanto che gli Usa invieranno a Kiev sistemi missilistici che possano raggiungere il territorio russo.